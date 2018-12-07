Червоний Хрест направив на Донбас чергову партію допомоги

Фото: Червоний Хрест (twitter.com/ICRC_ua)

На Донбас направили ще 20 вантажівок з ліками та будматеріалами

Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН направили на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України послідували 12 вантажівок від Червоного Хреста і 8 від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор і зимовий набір для домогосподарств загальною вагою майже 255 тонн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що на сході України допомоги потребують 3,8 млн осіб. У той же час підкреслюється, що цього року план профінансовано лише на 37% - по 29 доларів на кожного одержувача.

Відзначимо, напередодні парламент схвалив закон про гуманітарне розмінування на Донбасі.