Червоний Хрест направив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги

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Гуманітарна організація направила в окуповані райони будматеріали

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що 14 листопада через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" на окуповану територію послідували дві вантажівки від Червоного Хреста. За даними прикордонників, в них знаходилися будівельні матеріали і мобільні пункти обігріву загальною масою близько 25 тонн.

Нагадаємо, минулого тижня на окупований Донбас пройшли 14 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН і Червоного Хреста.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів України прийняв рішення про надання гуманітарної допомоги голодуючому населенню Ємену, Судану і Конго. На сьогодні отримано принципову згоду Ємену і Судану, а Конго висловило зацікавленість. В той же час обсяги гуманітарної допомоги поки не повідомляються.

За даними ООН, в Ємені налічувалося 17 млн осіб (60% населення), у Судані - 3,8 млн (9% населення), в Конго - 7,7 млн (11% населення), які гостро потребують в продуктах харчування.