Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз

Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

На оккупированный Донбасс направили более 500 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста. Пограничники уточнили, что всего оформили 517 тонн груза.

Напомним, ранее глава Красного Креста Петер Маурер пообещал, что гуманитарная организация будет способствовать доступу к морякам, захваченным после атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Кроме того, МККК проследит, чтобы украинцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Также ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго в знак увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Ибо это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - заявил он на мероприятии в честь 85 годовщины Голодомора.