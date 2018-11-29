ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз

Новости » Общество    29.11.2018 - 09:59
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

На оккупированный Донбасс направили более 500 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста. Пограничники уточнили, что всего оформили 517 тонн груза.

Напомним, ранее глава Красного Креста Петер Маурер пообещал, что гуманитарная организация будет способствовать доступу к морякам, захваченным после атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Кроме того, МККК проследит, чтобы украинцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Также ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго в знак увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Ибо это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - заявил он на мероприятии в честь 85 годовщины Голодомора.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек
Новости Украины ДонбассКрасный КрестГуманитарная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь