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Червоний Хрест направив на Донбас черговий гуманітарний вантаж

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 09:59
Червоний Хрест направив на Донбас черговий гуманітарний вантаж
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

На окупований Донбас направили понад 500 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окупований Донбас черговий гуманітарний вантаж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію прослідували 24 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Червоного Хреста. Прикордонники уточнили, що всього оформили 517 тонн вантажу.

Нагадаємо, раніше глава Червоного Хреста Петер Маурер пообіцяв, що гуманітарна організація сприятиме доступу до моряків, захоплених після атаки на українські кораблі в Керченській протоці. Крім того, МКЧХ простежить, щоб українцям надали необхідну медичну допомогу.

Також раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна надасть гуманітарну допомогу Судану, Ємену і Конго в знак вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

"Давайте підтримаємо тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Бо це нинішнє наше спокутування перед тими, кого не змогли вберегти в минулому", - заявив він на заході в честь 85 річниці Голодомору.

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