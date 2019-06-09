Красный крест доставит в Венесуэлу девять траншей гумпомощи

В ближайшие недели в Венесуэлу поступят девять траншей гуманитарной помощи. от Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что Красный крест подписал соответствующий протокол с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Глава офиса Красного креста в Венесуэле Нельсон Кастаньо назвал согласованный документ "большим шагом в направлении преодоления национального кризиса". Транши поступят через Италию и Панаму.

Кризис уже выразился в нехватке лекарств и функционирующих больниц. Также число покинувших страну венесуэльцев уже достигло 4 миллионов

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ), большинство выезжающих из Венесуэлы граждан направляются в другие латиноамериканские страны.

Соседняя Колумбия уже приняла около 1,3 миллиона венесуэльцев, Перу - 768 тысяч, Чили - 288 тысяч, Эквадор - 263 тысячи, Бразилия - 168 тысяч, Аргентина - 130 тысяч.

Отметим, с начала 2019 года в Венесуэле наблюдается политический кризис и борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который объявил себя в январе временным президентом. Его признали США и большинство европейских стран.

Напомним, Министерство финансов США в четверг усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.