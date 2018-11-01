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Красный Крест доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Новости » Общество    01.11.2018 - 09:59
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

В оккупированные районы доставили стройматериалы, автозапчасти и медпрепараты

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что через пункт пропуска "Новотроицкое" 31 октября в направлении временно оккупированной территории проследовали 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарии в Украине.

"Машины перевозили более 50 тонн груза, среди которого строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить гуманитарную помощь Индонезии. В конце сентября в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тыс. человек.

Отметим, на пресс-брифинге глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Европейский союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. Кроме этого, Европейский банк реконструкции и развития также мобилизовал 3 млрд евро в виде кредитов.

 

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек
Новости Украины ДонбассКрасный КрестГуманитарная помощь
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