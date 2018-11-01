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Червоний Хрест доставив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 09:59
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

В окуповані райони доставили будматеріали, автозапчастини та медпрепарати

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що через пункт пропуску "Новотроїцьке" 31 жовтня у напрямку тимчасово окупованої території пройшли 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста та посольства Швейцарії в Україні.

"Машини перевозили понад 50 тонн вантажу, серед якого будівельні матеріали, автозапчастини, медичні препарати та харчові набори", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Петро Порошенко розпорядився надати гуманітарну допомогу Індонезії. В кінці вересня в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тис. осіб.

Зазначимо, на прес-брифінгу глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі зазначив, що Європейський союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. Крім цього, Європейський банк реконструкції і розвитку також мобілізував 3 млрд євро у вигляді кредитів.

 

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб
Новини України ДонбасКрасный КрестГуманітарна допомога
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