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В двух районах оккупированного Донецка вторые сутки нет воды

Новости » Общество    23.11.2018 - 12:18
В двух районах оккупированного Донецка вторые сутки нет воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Без холодной и горячей воды остались жители Петровского и Кировского районов

Водоснабжение уже вторые сутки отсутствует в Петровском и Кировском районах временно оккупированного Донецка. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указанные районы расположены в западной части города ближе к линии разграничения. Утром 22 ноября жителям районов отключили и холодную, и горячую воду.

Отмечается, что накануне оккупационная власть сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтными работами на Донецкой фильтровальной станции. Однако в соцсетях люди жалуются на полное отсутствие воды.

В то же время компания "Вода Донбасса" сообщает, что Донецк не числился среди населенных пунктов, где частично должно прекратиться водоснабжение из-за ремонта на ДФС.

Также издание добавляет, что в течение 16-18 ноября на оккупированной части Луганской области не было электроснабжения, что повлекло за собой отсутствие отопления. А уже после восстановления электроснабжения в Луганске произошло много аварий на теплотрассах. В то время в области держалась морозная погода.

Как прифронтовой Донбасс готовится к зиме, читайте в материале РБК-Украина.

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