КПВВ на Донбасі за добу перетнули 42 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 30/45; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 40/10.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 42 тис. осіб і 5,7 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9320 осіб і 1210 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10390 осіб і 1945 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8280 осіб та 1550 транспортних засобів;

"Гнутово" - 4215 осіб і 945 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9870 осіб.

Також повідомляється, що на КПВВ затримали чоловіка, який намагався перевезти патрони і пістолети на окуповану територію. З'ясувалося, що в непідконтрольних районах у нього є власний мисливський магазин. У нього виявили патрони до травматичної зброї, бойові патрони, газові балончики, пружини до мисливської рушниці, порох, масло для зброї та ремкомплекти до газових пістолетів.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС розповіли деталі інциденту з маршруткою в окупованому Голубовському.