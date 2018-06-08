Червоний Хрест доставив на Донбас понад 230 тонн гумдопомоги

Червоний Хрест доставив на Донбас продуктові, гігієнічні та медичні набори
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила на окуповану частину Донбасу понад 230 тонн гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 13 вантажівок з продуктовими, гігієнічними та медичними наборами загальною вагою понад 230 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 42 тис. осіб. Станом на ранок, 8 червня 2018 року, КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі.