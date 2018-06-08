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Червоний Хрест доставив на Донбас понад 230 тонн гумдопомоги

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 12:01
Фото: конвой Червоного Хреста (twitter.com/ICRC_ua)
Фото: конвой Червоного Хреста (twitter.com/ICRC_ua)

Червоний Хрест доставив на Донбас продуктові, гігієнічні та медичні набори

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила на окуповану частину Донбасу понад 230 тонн гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 13 вантажівок з продуктовими, гігієнічними та медичними наборами загальною вагою понад 230 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 42 тис. осіб. Станом на ранок, 8 червня 2018 року, КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі.

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Теги публікації: Донбас, Красный Крест, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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