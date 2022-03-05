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Червоний Хрест забезпечуватиме припинення вогню в гуманітарному коридорі, - Верещук

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Субота 05 березня 2022 10:56
Червоний Хрест забезпечуватиме припинення вогню в гуманітарному коридорі, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Українська та російська сторони домовились про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і Волновахи. Міжнародний комітет Червоного Хресту гарантуватиме режим припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутнім й буде на чолі колони, яка буде рухатись за вказаними маршрутами", - заявила Верещук.

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