В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов

В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находится пол-Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Минэкономики, Госпродпотребслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:
В этой зоне находится 15 областей:
Напомним, в Киеве начал действовать усиленный карантин. РБК-Украина узнало, как работают киевские ТРЦ в локдаун.