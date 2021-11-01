В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов
Фото: в "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находится пол-Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Минэкономики, Госпродпотребслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:
- ТРЦ,
- общественного питания.
Какие области находятся в "красной" зоне
В этой зоне находится 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
Напомним, в Киеве начал действовать усиленный карантин. РБК-Украина узнало, как работают киевские ТРЦ в локдаун.