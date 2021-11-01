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В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 14:35
В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов Фото: в "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находится пол-Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэкономики, Госпродпотребслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:

  • ТРЦ,
  • общественного питания.

Какие области находятся в "красной" зоне

В этой зоне находится 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

Напомним, в Киеве начал действовать усиленный карантин. РБК-Украина узнало, как работают киевские ТРЦ в локдаун.

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