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У "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 14:35
У "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів Фото: у "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів. Сьогодні у цій зоні перебуває пів-України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у таких закладах "червоної" зони:

  • ТРЦ,
  • громадського харчування.

Які області перебувають в "червоній" зоні

У цій зоні перебуває 15 областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

Нагадаємо, у Києві почав діяти посилений карантин. РБК-Україна дізналось, як працюють київські ТРЦ в локдаун.

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