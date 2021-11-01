У "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів
Фото: у "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів. Сьогодні у цій зоні перебуває пів-України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у таких закладах "червоної" зони:
- ТРЦ,
- громадського харчування.
Які області перебувають в "червоній" зоні
У цій зоні перебуває 15 областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ровенська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
Нагадаємо, у Києві почав діяти посилений карантин. РБК-Україна дізналось, як працюють київські ТРЦ в локдаун.