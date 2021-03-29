UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Красную" зону расширили до 11 регионов

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевыми" зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область войдет в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.

Напомним, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус
Читайте также
В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку
COVID-вакцинация в Украине: в четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки
Прогноз погоды