"Красную" зону расширили до 11 регионов

Министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава .

При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область войдет в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.

Напомним, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин.