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"Червону" зону розширили до 11 регіонів

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я розширило "червону" зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Всього в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

"Помаранчевими" зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

При цьому лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська область увійде в "червону" зону карантину з понеділка, 29 березня.

Нагадаємо, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборонено приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин.

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