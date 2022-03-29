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В Красном Кресте объяснили, кто может использовать их эмблему

Фото: в Красном Кресте объяснили, кто может использовать их эмблему (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Использование эмблемы Международного комитета Красного Креста (МККК) строго регулируется и разрешается при определенных обстоятельствах. В частности, в условиях войны ее может использовать, например, медперсонал или военный медицинский транспорт.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава делегации МККК Паскаль Хундт.

"Использование эмблемы Красного Креста как по международному гуманитарному праву, так и по законодательству Украины является строго урегулированным и предполагается только при четко определенных обстоятельствах. В условиях вооруженного конфликта ее могут использовать медицинский персонал и объекты, в частности военный медперсонал и военный медицинский транспорт", - рассказал Хундт.

По его словам, эмблему также могут использовать работники, транспорт и объекты Красного Креста и Красного Полумесяца, и наносить на гуманитарную помощь, которую они доставляют.

"Неправомерное использование эмблем может привести к многочисленным серьезным последствиям, прежде всего для тех, кто больше всего нуждается в помощи. Поскольку это создаст риски для безопасного доступа военного медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также персонала и волонтеров Красного Креста и Красного Полумесяца до людей и сообществ, которые нуждаются в помощи во время гуманитарного кризиса", - пояснил Хундт.

Он также добавил, что неправомерное использование также подвергает риску защитную функцию этих символов, если воюющие стороны и вооруженные лица потеряют веру в то, что означают эти эмблемы.

"Мы просим, чтобы все стороны соблюдали законодательство, защищающее эту эмблему. Важно отметить, что во время вооруженного конфликта гражданские лица являются защищенными в соответствии с Женевскими Конвенциями независимо от использования эмблемы Красного Креста", - резюмировал глава делегации МККК.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, международная организация "Красный крест" запрещает использовать свои эмблемы на гуманитарных автомобилях и отметив, что "некоторые очень влиятельные решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим".

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