У Червоному Хресті пояснили, хто може використовувати їх емблему

"Використання емблеми Червоного Хреста як за міжнародним гуманітарним правом, так і за законодавством України є суворо врегульованим і передбачається лише за чітко визначених обставин. В умовах збройного конфлікту її можуть використовувати медичний персонал та об’єкти, зокрема військовий медперсонал та військовий медичний транспорт", - розповів Хундт.

За його словами, емблему також можуть використовувати працівники, транспорт та об’єкти Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, та наносити на гуманітарну допомогу, яку вони доставляють.

"Неправомірне використання емблем може призвести до численних серйозних наслідків, перш за все для тих, хто найбільше потребує допомоги. Оскільки це створить ризики для безпечного доступу військового медичного персоналу для надання відповідної допомоги, а також персоналу та волонтерів Червоного Хреста та Червоного Півмісяця до людей та громад, що потребують допомоги під час гуманітарної кризи", - пояснив Хундт.

Він також додав, що неправомірне використання також піддає ризику захисну функцію цих символів, якщо воюючі сторони та озброєні особи втратять віру в те, що означають ці емблеми.

"Ми просимо, щоб всі сторони дотримувалися законодавства, що захищає цю емблему. Важливо наголосити, що під час збройного конфлікту цивільні особи є захищеними згідно з Женевськими Конвенціями незалежно від використання емблеми Червоного Хреста", - резюмував голова делегації МКЧХ.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, міжнародна організація "Червоний хрест" забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях та зазначивши, що "деякі дуже впливові вирішили поставити хрест на українцях, але ми цього не допустимо".

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