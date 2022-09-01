В Красном Кресте назвали количество военных "Азовстали", данные которых удалось собрать

"Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать", - сказал Мардини.

По его словам, в случае с комбинатом "Азовсталь" МККК способствовал безопасному выходу комбатантов с его территории при взаимодействии со сторонами вооруженного конфликта.

"Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", - отметил гендиректор МККК.

Мардини сообщил, что в настоящее время представителям возглавляемой им организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон.

"Но мы знаем, что есть тысячи других, доступа к которым мы еще не имеем. Мы продолжим требовать доступ ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям", - заверил он.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в МККК не знают точного количества военнопленных и не будут спекулировать цифрами.

При этом Мардини отказался рассказывать об условиях содержания тех военнопленных, которых представителям МККК удалось посетить, сославшись на конфиденциальность такой информации.