Красногоровка попала под обстрел оккупантов кассетными боеприпасами

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию в Telegram-канале Нацполиции.

"Враг нанес удар с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция оцепила опасный район посреди улиц в частном секторе. Взрывотехники работают над обезвреживанием кумулятивных боевых элементов. Их время самоликвидации может составлять до 40 часов, так что гражданским приближаться к боеприпасам крайне опасно.