Оккупанты обстреляли университет внутренних дел в Харькове
Российские оккупанты обстреляли Харьковский национальный университет внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.
По его словам, раненых и пострадавших нет.
"Обстрелян альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет. Убежден, что здание будет восстановлено в кратчайшее время", - написал Болвинов.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии.
Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.
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