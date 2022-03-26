Красногорівка потрапила під обстріл окупантів касетними боєприпасами

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис у Telegram-каналі Нацполіції.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція оточила небезпечний район посеред вулиць у приватному секторі. Вибухотехніки працюють над знешкодженням бойових кумулятивних елементів. Їхній час самоліквідації може становити до 40 годин, тож цивільним наближатися до боєприпасів украй небезпечно.