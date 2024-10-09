У Краснодарському краї скаржаться на атаку дронів, у Єйську лунали вибухи

Про загрозу повітряної атаки із застосуванням безпілотників у цьому російському регіоні заявляли ще близько опівночі. А пізніше в мережі писали про звуки вибухів у низці населених пунктів та про роботу ППО і збиття дронів.

За даними Telegram-каналів міста Єйськ, у якому розташований російський військовий аеродром, дронів начебто було досить багато.

Російське видання Astra писало, що жителі Єйська також повідомляли про вибухи у місті.

У Єйських пабліках писали про загрозу через уламки безпілотників внаслідок роботи ППО, та про пожежу.

Краснодарський губернатор вже після другої години ночі за місцевим часом заявив, що під удар дронів цієї ночі потрапив Щербинівський район.

"У селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу. З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає", - написав чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що на місці триває робота спеціальних та екстрених служб.

Повітряні атаки на Єйськ

Нагадаємо, на заході цього населеного пункту знаходиться великий аеродром, де дислокується 959-й бомбардувальний авіаполк, який входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії. Озброєння полку складається з фронтових бомбардувальників Су-24.

Даний аеродром інтенсивно використовується російськими військовими для атак по території України (розташований за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Запорізькому напрямку).

За даними аналітиків, летовище служить як передова повітряна база окупантів.

Аеродром зазнає дронових ударів не вперше. Так, наприклад, у квітні "Єйськ" потрапив під масований удар із застосуванням безпілотників. Місцеві жителі казали про щонайменше 10 вибухів, й повідомлялося про активну роботу ППО над містом.

Додамо, у червні у РФ також розповідали про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром