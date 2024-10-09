В Краснодарском крае жалуются на атаку дронов, в Ейске раздавались взрывы

В Краснодарском крае (РФ) в ночь на 9 октября работали системы противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. На фоне дроновой атаки в Ейске раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и местные паблики.
Об угрозе воздушной атаки с применением беспилотников в этом российском регионе заявляли еще около полуночи. А позже в сети писали о звуках взрывов в ряде населенных пунктов, а также о работе ПВО и сбитии дронов.
По данным Telegram-каналов города Ейск, в котором расположен российский военный аэродром, дронов будто бы было достаточно много.
Российское издание Astra писало, что жители Ейска также сообщали о взрывах в городе.
В Ейских пабликах писали об угрозе из-за обломков беспилотников в результате работы ПВО, и о пожаре.
Краснодарский губернатор уже после двух часов ночи по местному времени заявил, что под удар дронов этой ночью попал Щербиновский район.
"В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - написал чиновник в своем Telegram.
Он добавил, что на месте идет работа специальных и экстренных служб.
Напомним, на западе этого населенного пункта находится большой аэродром, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.
Данный аэродром интенсивно используется российскими военными для атак по территории Украины (расположен в 150 километрах от линии боевого столкновения на Запорожском направлении).
По данным аналитиков, аэродром служит как передовая воздушная база оккупантов.
Аэродром подвергается дроновым ударам не впервые. Так, например, в апреле "Ейск" попал под массированный удар с применением беспилотников. Местные жители говорили о минимум 10 взрывах, и сообщалось об активной работе ПВО над городом.
Добавим, в июне в РФ также рассказывали об атаке дронов на Ейск, где расположен военный аэродром.
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