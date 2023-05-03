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У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі

Фото: в Краснодарському краї горить нафтобаза
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 3 травня, в російському селищі Волна (Краснодарський край) на нафтобазі сталася пожежа. Цей населений пункт знаходиться неподалік Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

"У селищі Волна Темрюкського району загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - повідомив він.

За словами Кондратьєва, пожежа не загрожує жителям селища.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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