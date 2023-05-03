В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе

Ночью, 3 мая, в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил он.
По словам Кондратьева, пожар не угрожает жителям поселка.
Напомним, ранее стало известно, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.
Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.
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