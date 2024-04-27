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У Краснодарському краї РФ атаковано склад модулів управління та корекції для авіабомб, - ЗМІ

Фото: у Краснодарському краї РФ дрони атакували склад модулів управління для авіабомб (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Краснодарському краї РФ дронам вдалось атакувати важливий військовий склад. В ньому зберігались модулі управління і корекції для авіабомб окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi, Telegram-канал ASTRA.

Так, під час аналізу відео з місця наслідків удару по російському аеродрому у станиці Кущівська Краснодарського краю (Росія), яке опублікували місцеві Telegram-канали, журналісти помітили згорілі та пошкоджені модулі УМПК. 

Крім цього за даними російського Telegram-каналу ASTRA, пошкоджені і літаки.

"їх кількість та ступінь пошкоджень встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ

27 квітня в Росії заявили про атаку десятків дронів. У Міноборони РФ, природно, не стали розкривати подробиці влучень, а розповіли тільки про "знищення" близько 70 БПЛА в Краснодарському краї та в Криму.

Щоправда, у ЗМІ ще до офіційної заяви міністерства вже з'явилася інформація про цілком успішну атаку на Краснодарський край, де є потрапляння на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані.

Вже пізніше стало відомо про ймовірну атаку на аеродром на Кубані. Російські Telegram-канали навіть виклали відео з місця "прильоту" на військовий об'єкт. Згодом в СБУ заявили, що атакували військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Росії.

 

 

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