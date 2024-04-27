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В Краснодарском крае РФ атакован склад модулей управления и коррекции для авиабомб, - СМИ

Фото: в Краснодарском крае РФ дроны атаковали склад модулей управления для авиабомб (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Краснодарском крае РФ дронам удалось атаковать важный военный склад. В нем хранились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi, Telegram-канал ASTRA.

Так, во время анализа видео с места последствий удара по российскому аэродрому в станице Кущевская Краснодарского края (Россия), которое опубликовали местные Telegram-каналы, журналисты заметили сгоревшие и поврежденные модули УМПК.

Кроме этого по данным российского Telegram-канала ASTRA, повреждены и самолеты.

"Их количество и степень повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

Атака РФ 

27 апреля в России заявили об атаке десятков дронов. В Минобороны РФ, естественно не стали расскрывать подробности попаданий а рассказали только про "уничтожении" около 70 БПЛА в Краснодарском крае и в Крыму.

Правда, в СМИ, еще до официального заявления министерства уже появилась информация про вполне успешную атаку на Краснодарский край, где есть попадания на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.

Уже позже стало известно о вероятной атаке на аэродром на Кубани. Российские Telegram-каналы даже выложили видео с места "прилета" на военный объект. Впоследствии в СБУ заявили, что атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России.

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