В Краснодарському краї працювала ППО. Росіяни скаржаться на атаки

Сьогодні, 2 грудня, в Краснодарському краї Російської Федерації спрацювала ППО. Росіяни "скаржаться" на атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Міністерство оборони Росії заявило, що сили ППО нібито знищили над Азовським морем дві українські ракети С-200, переобладнані для ураження наземних цілей.

Мер Краснодару Євген Наумов, своєю чергою, заявив, що руйнувань у Краснодарі немає.

"Бавовна" в Краснодарі

У Краснодарському краї, вранці 13 червня, сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Влада у РФ заявила, що займання сталося на площі 20 квадратних метрів.

Також, в російському селищі Волна біля Краснодара горів резервуар із нафтопродуктами. Він розташований неподалік Кримського мосту.

Росіяни повідомляли й про роботу ППО в самому Краснодарі вночі 26 травня. Жителі чули щонайменше дві "бавовни" в місті.

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