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В Краснодарском крае работала ПВО. Россияне жалуются на атаки

Россия, Суббота 02 декабря 2023 21:45
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В Краснодарском крае работала ПВО. Россияне жалуются на атаки Фото: в Краснодарском крае сработало ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 декабря, в Краснодарском крае Российской Федерации сработала ПВО. Россияне "жалуются" на атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Министерство обороны России заявило, что силы ПВО якобы уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, в свою очередь, заявил, что разрушений в Краснодаре нет.

"Хлопок" в Краснодаре

В Краснодарском крае, утром 13 июня, произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Власти в РФ заявили, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

Также в российском поселке Волна возле Краснодара горел резервуар с нефтепродуктами. Он расположен недалеко от Крымского моста.

Россияне сообщали о работе ПВО в самом Краснодаре ночью 26 мая. Жители слышали по меньшей мере два "хлопка" в городе.

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