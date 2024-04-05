У Краснодарському краї нібито працювала ППО: були вибухи в районі аеродрому

Аеродром Єйськ

У місті Єйськ розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ. На цей час цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується росіянами для атак на території України.

Раніше ми писали, що партизани розвідали аеродром у Єйську, який використовує РФ для ударів по Україні.

До речі, цей аеродром неодноразово ставав мішенню для ударів у зв'язку з базуванням на ньому стратегічної авіації РФ. Наприклад, у лютому 2023 року в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

У середині жовтня 2022 року на житловий будинок російського міста Єйськ упав військовий літак. Загинули понад 10 людей.

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