В Краснодарском крае якобы работала ПВО: были взрывы в районе аэродрома

Жители города сообщают об более 10 взрывах.

"Более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работает ПВО", - написали на канале SHOT.

Как рассказали источнику местные жители, взрывы были около 3 часов ночи, Также звуки выстрелов были в районе местного аэродрома.

"Помимо громких хлопков также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка", - сообщили на канале.

Официальной информации пока не было.