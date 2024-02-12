Партизани провели розвідку у місті Єйськ (Краснодарський край, Росія). Зокрема, вони пробралися на аеродром, який використовує РФ для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили партизани, їм вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням.

"Всю інформацію передали Силам оборони України", - повідомили в "Атеші".

Також партизани розповсюдили містом листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

Партизани розвідали аеродром у Єйську, який використовує РФ для ударів по Україні (t.me/atesh_ua)

Що відомо про аеродром у Єйську?

Єйськ - місто на південному березі Таганрозької затоки, розташоване на південному заході Росії. З дня заснування є морським портом. На його території також розташований еродром спільного базування. При аеродромі працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ. На даний момент цей аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак по території України.

Зазначимо, що цей аеродром неодноразово ставав мішенню для ударів у зв'язку з базуванням на ньому стратегічної авіації РФ. Наприклад, у лютому 2023 року в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи. А 17 жовтня 2022 року на житловий будинок російського міста Єйськ впав військовий літак. Загинули більше 10 осіб.