У Краснодарі росіяни вийшли на протест через відключення світла і води

Учасники мітингу перекрили одну з вулиць на півночі міста. Протестувальники вимагали відновити подачу світла та води.

У регіоні масові відключення світла, як стверджує місцева влада, через обмеження подачі електрики з інших регіонів та спеки.

Росіяни у Краснодарі скаржилися, що влітку у них вимикали світло спочатку один раз в тиждень, потім тричі, а тепер світла нібито немає по 12-15 годин на добу. На мітинг у Краснодарі прибув мер та пообіцяв забезпечити подачу технічної води.

Після появи на мітингу мера російські силовики почали розгін протестувальників та арешти.