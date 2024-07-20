В Краснодаре россияне вышли на протест из-за отключений света и воды

Что этому предшествовало

Массовые отключения электроэнергии в России происходят и в других регионах - на юге, в Дагестане, на Северном Кавказе, также проблемы со светом фиксируют в оккупированном Крыму.

Этому предшествовал масштабный сбой в работе Ростовской АЭС. Без света оказались около миллиона потребителей.

Как юг РФ остался без света и что происходит в Крыму - в материале РБК-Украина.

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