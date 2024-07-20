В Краснодаре россияне вышли на протест из-за отключений света и воды

Жители российского Краснодара вышли на митинг. Они требовали возобновить подачу воды и света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и "Радио Свобода".
Митингующие перекрыли одну из улиц на севере города. Протестующие потребовали возобновить подачу света и воды.
В регионе массовые отключения света, как утверждают местные власти, из-за ограничения подачи электричества из других регионов и жары.
Россияне в Краснодаре жаловались, что летом у них выключали свет сначала один раз в неделю, потом трижды, а теперь света якобы нет по 12-15 часов в сутки. На митинг в Краснодар прибыл мэр и пообещал обеспечить подачу технической воды.
После появления на митинге мэра российские силовики начали разгон протестующих и аресты.
Массовые отключения электроэнергии в России происходят и в других регионах - на юге, в Дагестане, на Северном Кавказе, также проблемы со светом фиксируют в оккупированном Крыму.
Этому предшествовал масштабный сбой в работе Ростовской АЭС. Без света оказались около миллиона потребителей.
Как юг РФ остался без света и что происходит в Крыму - в материале РБК-Украина.
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