"Красная зона": рестораны на Закарпатье могут проигнорировать карантин на 8 марта
Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина в Закарпатской области рестораны массово игнорируют ограничения и готовятся 8 марта принимать посетителей. Это может привести к коллапсу медицинской системы региона.
Об этом на брифинге заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
По его словам, несмотря на постоянное увеличение числа коек для больных COVID-19, количество подтвержденных случаев неуклонно растет, как и процент заполненности. В то же время, по оперативным данным, большое количество ресторанов и праздничных залов готовятся и сегодня принимать вечеринки и гостей в нарушение требований карантина.
"Мы не можем допустить дальнейшего роста больных и постепенного введения медицинской системы в коллапс. Обращаюсь к вам с уважением - это нужно остановить!", - добавил Полосков.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели.
Также местные медики заявили, что в регионе сложилась критическая ситуация с COVID. При этом увеличилась заболеваемость среди детей, а также фиксируются случаи смерти в возрастной группе 35-45 лет.