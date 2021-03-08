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"Червона зона": ресторани на Закарпатті можуть проігнорувати карантин на 8 березня

Новость на русском → Ужгород, Понеділок 08 березня 2021 12:45
"Червона зона": ресторани на Закарпатті можуть проігнорувати карантин на 8 березня Фото: Анатолій Полосков (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на "червону зону" адаптивного карантину в Закарпатській області ресторани масово ігнорують обмеження і готуються 8 березня приймати відвідувачів. Це може призвести до колапсу медичної системи регіону.

Про це на брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, незважаючи на постійне збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19, кількість підтверджених випадків неухильно зростає, як і відсоток заповнення. У той же час, за оперативними даними, велика кількість ресторанів і святкових залів готуються і сьогодні приймати вечірки та гостей в порушення вимог карантину.

"Ми не можемо допустити подальшого зростання хворих та поступового введення медичної системи в колапс. Звертаюся до вас з повагою - це потрібно зупинити!", - додав Полосков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті прогнозують медичний колапс в кінці тижня.

Також місцеві медики заявили, що в регіоні склалася критична ситуація з COVID. При цьому збільшилася захворюваність серед дітей, а також фіксуються випадки смерті у віковій групі 35-45 років.

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