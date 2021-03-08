"Червона зона": ресторани на Закарпатті можуть проігнорувати карантин на 8 березня

Незважаючи на "червону зону" адаптивного карантину в Закарпатській області ресторани масово ігнорують обмеження і готуються 8 березня приймати відвідувачів. Це може призвести до колапсу медичної системи регіону.

За його словами, незважаючи на постійне збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19, кількість підтверджених випадків неухильно зростає, як і відсоток заповнення. У той же час, за оперативними даними, велика кількість ресторанів і святкових залів готуються і сьогодні приймати вечірки та гостей в порушення вимог карантину.

"Ми не можемо допустити подальшого зростання хворих та поступового введення медичної системи в колапс. Звертаюся до вас з повагою - це потрібно зупинити!", - додав Полосков.