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"Красная" зона на Закарпатье: для рабочих организуют спецперевозки

Новина українською → Закарпатье, Воскресенье 07 марта 2021 20:00
"Красная" зона на Закарпатье: для рабочих организуют спецперевозки фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Для работников критической инфраструктуры в Закарпатской области организуют маршруты специальных перевозок в рамках мероприятий "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Полосков дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.

"В соответствии с распоряжением райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 8 марта 2021 года обеспечить заключение договоров по перевозкам персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что перевозчики должны проинформировать Нацполицию о сформированных маршрутах спецперевозок.

Напомним, Закарпатская область попала в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Дополнительные карантинные ограничения начнут действовать уже 8 марта.

Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" прекращает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области из-за "красной" зоны карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас существует опасность расширения "красной" зоны карантина. Все больше областей попадают в "оранжевую" зону.

УЗ назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы на просьбу Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

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