"Красная" зона расширится, а Украину затянет морозами: новости за выходные

"Красная зона" в Украине расширяется, государственный департамент США отнес россиян к "бездомным национальностям", в страну идут морозы. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 октября, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

Убийство полицейского в Чернигове: появились два новых фигуранта - патрульные

В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта. Это два патрульных полицейских Чернигова, которым сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи других полицейских, один из которых впоследствии скончался.

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в г. Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами - полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске. Обвиняемые правоохранители не прекратили выявленного правонарушения, а покинули место происшествия.

Госдеп отнес россиян к "бездомным национальностям": что это значит

Государственный департамент США внес граждан Российской Федерации в категорию Homeless Nationalities - "бездомные национальности". Это определения будет применяться в отношении тех, кто подается на американскую визу.

Отметим, к этой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства. Либо политическая ситуация нестабильна настолько, что не позволяет дипломатам США рассматривать заявки на получение визы. На сегодня в данном перечне находятся Россия, Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В частности, гражданам России предлагают подаваться на американскую визу в посольство США в Варшаве.

Угроза экологической катастрофы: у берегов Канады загорелось судно с химикатами

У берегов Британской Колумбии (канадская провинция) возник пожар на контейнеровозе. Береговые службы США и Канады работают над оценкой ситуации.

Сообщается, что контейнеровоз MV Zim Kingston перевозит химикаты для горнодобывающей промышленности. Шестнадцать членов экипажа были эвакуированы, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.

Немецкая полиция перехватила вооруженных неонацистов: хотели "остановить" мигрантов

Немецкая полиция перехватила группу вооруженных неонацистов в районе границы с Польшей. Они якобы пытались патрулировать границу, чтобы остановить поток мигрантов.

Сообщается, что были перехвачены более 50 мужчин, вооруженных перцовыми баллончиками, штыками, мачете и дубинками. По данным полиции, они последовали призыву крайне правой партии "Третий путь" остановить поток мигрантов в районе города Губен.

Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода

Погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, солнечной, но прохладной днем и морозной ночью. Местами температура будет снижаться до -7 градусов.

Подробнее о том, какой будет синоптическая ситуация в стране в следующие дни - в материале Styler.