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Немецкая полиция перехватила вооруженных неонацистов: хотели "остановить" мигрантов

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Берлин, Воскресенье 24 октября 2021 15:40
Немецкая полиция перехватила вооруженных неонацистов: хотели "остановить" мигрантов Фото: немецкая полиция (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Немецкая полиция перехватила группу вооруженных неонацистов в районе границы с Польшей. Они якобы пытались патрулировать границу, чтобы остановить поток мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что были перехвачены более 50 мужчин, вооруженных перцовыми баллончиками, штыками, мачете и дубинками. По данным полиции, они последовали призыву крайне правой партии "Третий путь" остановить поток мигрантов в районе города Губен.

У задержанных изъяли оружие, после чего их заставили покинуть район Губена. Также сообщается, что на границе с Польшей разместили дополнительно 800 полицейских.

"Сотни офицеров в настоящее время дежурят там днем ​​и ночью. При необходимости я готов усилить их еще больше", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Напомним, ранее Зеехофер говорил, что ключ к решению проблемы с мигрантами, которые прибывают через Беларусь, лежит в Москве.

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