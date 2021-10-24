Немецкая полиция перехватила вооруженных неонацистов: хотели "остановить" мигрантов

Немецкая полиция перехватила группу вооруженных неонацистов в районе границы с Польшей. Они якобы пытались патрулировать границу, чтобы остановить поток мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что были перехвачены более 50 мужчин, вооруженных перцовыми баллончиками, штыками, мачете и дубинками. По данным полиции, они последовали призыву крайне правой партии "Третий путь" остановить поток мигрантов в районе города Губен.

У задержанных изъяли оружие, после чего их заставили покинуть район Губена. Также сообщается, что на границе с Польшей разместили дополнительно 800 полицейских.

"Сотни офицеров в настоящее время дежурят там днем ​​и ночью. При необходимости я готов усилить их еще больше", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.