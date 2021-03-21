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"Красная" зона карантина снова расширилась. Минздрав обновил список

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на сегодня, 21 марта, в "красной" зоне карантина находятся:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.

В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
  • осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Напомним, в Киевской области начали действовать усиленные карантинные ограничения, но еще не "красной" зоны.

Кроме того, с 23 марта в "красной" зоне карантина окажутся Киев и Одесская область.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКиевская областьКарантинКоронавирус
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