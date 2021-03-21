"Красная" зона карантина снова расширилась. Минздрав обновил список

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на сегодня, 21 марта, в "красной" зоне карантина находятся:
В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.
В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:
Напомним, в Киевской области начали действовать усиленные карантинные ограничения, но еще не "красной" зоны.
Кроме того, с 23 марта в "красной" зоне карантина окажутся Киев и Одесская область.