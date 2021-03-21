"Червона" зона карантину знову розширилася. МОЗ оновив список

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей за зонами карантину. "Червона" зона знову збільшилася, до неї потрапила Київська область.
Про це свідчать дані МОЗ.
Станом на сьогодні, 21 березня, у "червоній" зоні карантину перебувають:
У "помаранчевій" зоні сьогодні перебувають Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей у "жовтій" зоні карантину.
У "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:
Нагадаємо, у Київській області почали діяти посилені карантинні обмеження, однак ще не "червоної" зони.
Крім того, з 23 березня у "червоній" зоні карантину опиняться Київ та Одеська область.