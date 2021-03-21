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"Червона" зона карантину знову розширилася. МОЗ оновив список

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей за зонами карантину. "Червона" зона знову збільшилася, до неї потрапила Київська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на сьогодні, 21 березня, у "червоній" зоні карантину перебувають:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Одеська область;
  • Чернівецька область.

У "помаранчевій" зоні сьогодні перебувають Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей у "жовтій" зоні карантину.

У "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).

Нагадаємо, у Київській області почали діяти посилені карантинні обмеження, однак ще не "червоної" зони.

Крім того, з 23 березня у "червоній" зоні карантину опиняться Київ та Одеська область.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКиївська областьКарантинКоронавірус
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