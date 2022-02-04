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"Красная" зона карантина. Какие области под угрозой локдауна

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 08:51
"Красная" зона карантина. Какие области под угрозой локдауна Фото: ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Большинство областей в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области. В "желтой" - Полтавская и Кировоградская.

Под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

&quot;Красная&quot; зона карантина. Какие области под угрозой локдауна

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 43 778 человек - это новый максимум.

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