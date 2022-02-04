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"Червона" зона карантину. Які області під загрозою локдауну

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 08:51
"Червона" зона карантину. Які області під загрозою локдауну Фото: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Більшість областей в "помаранчевій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська.

Під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

&quot;Червона&quot; зона карантину. Які області під загрозою локдауну

Нагадавши, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 43 778 осіб - це новий максимум.

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