Кращий результат сезону! Магучіх виграла змагання What Gravity Challenge

Досягнення Магучіх у 2025 році

Сезон 2025 року став для Ярослави надзвичайно успішним.

Так, вона здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні в Апелдорні з результатом 1,99 м. Це була третя поспіль перемога Магучіх на цьому турнірі, що дозволило їй стати лише другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи в приміщенні.​

Також вона перемогла на турнірі в італійському Удіне, де вона відкрила сезон з результатом 1,94 м.​

Крім того Ярослава занесла до свого активу перемоги на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, з результатами 1,97 м та 2,00 м відповідно.​

Ці досягнення підкреслюють стабільність та високий рівень підготовки Ярослави Магучіх, яка продовжує тримати лідерство у світовій легкій атлетиці.​

Світовий рекорд

Нагадаємо, що в липні 2024 року на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, подолавши планку на висоті 2,10 м. Цей рекорд перевершив попереднє досягнення болгарки Стефки Костадінової, яке трималося з 1987 року.​

Завдяки своїм досягненням, Ярослава Магучіх не лише встановлює нові спортивні стандарти, але й надихає молоде покоління спортсменів в Україні та за її межами.