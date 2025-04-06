Кращий колір антифризу для вашого авто: що потрібно знати

Найпростіший спосіб підбору антифризу одночасно є найнадійнішим способом завдати шкоди власному двигуну. Для чого насправді виробники придумали фарбувати антифризи, і як правильно підібрати те, що треба?

Про те, за якими ознаками треба вибирати антифриз для машини, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Відразу скажемо, що запитання на кшталт який антифриз краще некоректне саме по собі. Немає кращого чи гіршого антифризу, є охолоджувальна рідина, яка підходить чи не підходить до вашої моделі авто. Хоча деякі нюанси таки є – навіть серед тих рідин, які вам підходить.

Що значить колір антифризу?

За великим рахунком, нічого. При тому що, певно, не менше половини водіїв купують антифриз за принципом: "Давай червоний, в мене раніше був такий".

Сама по собі охолоджувальна рідина прозора. Її колір визначається лише барвником, який виробник автохімії додає суто з маркетингових чи дизайнерських міркувань. Антифриз одного того самого складу може бути синім (дизайнери вважають цей колір "авторитетним" і строгим), червоним (щоб був схожим на славнозвісний "фольксвагенівський" тип G12), зеленим (щоб назвати його дружнім до довкілля), жовтим (тому що решту доступних кольорів виробник уже використовує для інших своїх сортів).

При тому в межах антифризів від якогось одного виробника чи в групі призначених для однієї марки авто кольори означають різні конкретні типи рідин. Про які ми і поговоримо нижче.

Як підібрати антифриз для автомобіля

Те, що колір не є визначним чинником, ви певно вже зрозуміли. Антифриз має відповідати не модним кольорам і не суперпередовим технологіям, а перш за все матеріалам, використаним в системі охолодження двигуна – тобто рекомендаціям автовиробника. І далеко не завжди 15-річній машині будуть корисні найновіші за часом виходу на ринок продукти типу чомусь дуже популярних рідин G12 чи G12+, створених для автомобілів концерну Volkswagen.

Також неправильно обирати охолоджувальну рідину за назвою – на кшталт ТОСОЛ, "Антифриз", G12, Opet, Liqui Moly – адже це або загальна назва незамерзаючих рідин або одна з торгових марок або всього лише внутрішній код однієї з європейських компаній. Зазначимо, що бренд таки має значення (про це нижче), але в каталогах одного бренда є цілий перелік рідин, з яких вашому мотору можу підійти тільки одна чи дві.

То який антифриз обирати?

Найкращий спосіб – знайти у заводському мануалі машини (чи запитати у дилера) офіційні рекомендації автовиробника щодо типу рідини для вашої моделі. Це можуть бути посилання на конкретний антифриз конкретного бренду, а також фірмовий код ухвали (рекомендації) автовиробника – який і слід потім шукати на пляшках на полицях магазина автохімії.

Коли знайти таку саму рідину не вийде, треба з’ясувати, до якого типу вона належала, і тоді вже шукати у продажу той антифриз, що належить до потрібної групи:

традиційна (позначення на упаковці traditional, conventional, IAT);

лобридна (lobrid, Si-OAT, N‑OAT, Р‑OAT);

гібридна (hybrid, HOAT, NF, G11);

карбоксилатна (ОАТ, SNF, G12).

І тоді вже шукати серед наявних у продажу той антифриз, що належить до потрібної групи.

Недотримання рекомендацій і заправка двигуна "неправильним" антифризом дасться взнаки з часом, і власник може навіть не здогадуватись про причину. При тому що наслідки бувають серйозними – від руйнації помпи аж до заміни головки блоку циліндрів.

Відмінності згаданих типів рідин – у пакетах присадок, а саме у принципі, за яким складові-інгібітори захищають металеві частини системи охолодження від корозії. Скажімо, корейські двигуни зазвичай працюють з інгібіторами на основі фосфатів, але не шанують нітрати (як і японські), проте німецькі мотори здебільшого розраховані на антифризи з інгібіторами силікатного типу, при тому що фосфати їм протипоказані.

Коротко

На жаль, ретельним підбором охолоджуючої рідини навіть на цілком пристойних СТО переймаються нечасто. Причина почасти у тому, що негативні наслідки помилкового вибору бувають "розмитими" у часі, а почасти – у байдужості самого власника. Але ми б радили таки одного разу розібратись, який саме антифриз сертифікував для вашої машини її виробник, і завжди купувати саме його. Насправді це не важко, але на довговічність двигуна вплине у позитивному плані.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.