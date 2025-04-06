Лучший цвет антифриза для вашего авто: что нужно знать

Самый простой способ подбора антифриза одновременно является самым надежным способом нанести вред собственному двигателю. Для чего на самом деле производители придумали красить антифризы, и как правильно подобрать то, что надо?

О том, по каким признакам надо выбирать антифриз для машины, читайте в материале РБК-Украина .

Сразу скажем, что вопрос вроде какой антифриз лучше некорректен сам по себе. Нет лучшего или худшего антифриза, есть охлаждающая жидкость, которая подходит или не подходит к вашей модели авто. Хотя некоторые нюансы таки есть - даже среди тех жидкостей, которые вам подходит.

Что значит цвет антифриза?

По большому счету, ничего. При том что, наверное, не менее половины водителей покупают антифриз по принципу: "Давай красный, у меня раньше был такой".

Сама по себе охлаждающая жидкость прозрачная. Ее цвет определяется лишь красителем, который производитель автохимии добавляет чисто из маркетинговых или дизайнерских соображений. Антифриз одного и того же состава может быть синим (дизайнеры считают этот цвет "авторитетным" и строгим), красным (чтобы был похож на знаменитый "фольксвагеновский" тип G12), зеленым (чтобы назвать его дружественным к окружающей среде), желтым (потому что остальные доступные цвета производитель уже использует для других своих сортов).

При этом в пределах антифризов от какого-то одного производителя или в группе предназначенных для одной марки авто цвета означают разные конкретные типы жидкостей. О которых мы и поговорим ниже.

Как подобрать антифриз для автомобиля

То, что цвет не является определяющим фактором, вы вероятно уже поняли. Антифриз должен соответствовать не модным цветам и не суперпередовым технологиям, а прежде всего материалам, использованным в системе охлаждения двигателя - то есть рекомендациям автопроизводителя. И далеко не всегда 15-летней машине будут полезны новейшие по времени выхода на рынок продукты типа почему-то очень популярных жидкостей G12 или G12+, созданных для автомобилей концерна Volkswagen.

Также неправильно выбирать охлаждающую жидкость по названию - вроде ТОСОЛ, "Антифриз", G12, Opet, Liqui Moly - ведь это или общее название незамерзающих жидкостей или одна из торговых марок или всего лишь внутренний код одной из европейских компаний. Отметим, что бренд таки имеет значение (об этом ниже), но в каталогах одного бренда есть целый перечень жидкостей, из которых вашему мотору могу подойти только одна или две.

Так какой антифриз выбирать?

Лучший способ - найти в заводском мануале машины (или спросить у дилера) официальные рекомендации автопроизводителя по типу жидкости для вашей модели. Это могут быть ссылки на конкретный антифриз конкретного бренда, а также фирменный код постановления (рекомендации) автопроизводителя - который и следует потом искать на бутылках на полках магазина автохимии.

Когда найти такую же жидкость не получится, нужно выяснить, к какому типу она принадлежала, и тогда уже искать в продаже тот антифриз, что принадлежит к нужной группе:

традиционная (обозначение на упаковке traditional, conventional, IAT);

лобридная (lobrid, Si-OAT, N-OAT, Р-OAT);

гибридная (hybrid, HOAT, NF, G11);

карбоксилатная (ОАТ, SNF, G12).

И тогда уже искать среди имеющихся в продаже тот антифриз, что принадлежит к нужной группе.

Несоблюдение рекомендаций и заправка двигателя "неправильным" антифризом даст о себе знать со временем, и владелец может даже не догадываться о причине. При том что последствия бывают серьезными - от разрушения помпы вплоть до замены головки блока цилиндров.

Отличия упомянутых типов жидкостей - в пакетах присадок, а именно в принципе, по которому составляющие-ингибиторы защищают металлические части системы охлаждения от коррозии. Скажем, корейские двигатели обычно работают с ингибиторами на основе фосфатов, но не жалуют нитраты (как и японские), однако немецкие моторы в основном рассчитаны на антифризы с ингибиторами силикатного типа, при том что фосфаты им противопоказаны.

Вкратце

К сожалению, тщательным подбором охлаждающей жидкости даже на вполне приличных СТО озабочены нечасто. Причина отчасти в том, что негативные последствия ошибочного выбора бывают "размытыми" во времени, а отчасти - в безразличии самого владельца. Но мы бы советовали таки однажды разобраться, какой именно антифриз сертифицировал для вашей машины ее производитель, и всегда покупать именно его. На самом деле это не трудно, но на долговечность двигателя повлияет в положительном плане.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.