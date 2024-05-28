Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Водій

Водія шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).

При цьому потенційний кандидат на посаду повинен:

сумлінно виконувати накази командирів

дотримуватися військової дисципліни й статутів ЗСУ

знати будову наявного устаткування, правила експлуатації й поточного догляду за ним

виконувати обов'язки водія та слюсаря при роботі з ввіреними транспортними засобом та агрегатами

бути готовим до відряджень

за потреби - брати участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України

Вакансія водія (скріншот: work.ua)

Старший офіцер відділення аналізу та обробки даних

Старшого офіцера відділення аналізу та обробки даних шукають у контактному пункті ВМС ЗСУ в Одесі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (залежить від строку служби та досвіду роботи).

Людина, що працюватиме на цій посаді, повинна:

забезпечувати аналіз й обробку даних

співпрацювати з іншими відділами та зовнішніми партнерами для обміну інформацією та координації дій

Вакансія старшого офіцера (скріншот: work.ua)

Кухар

Кухаря шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).

До обов'язків потенційного робітника входитимуть:

сумлінне виконання наказів командира

дотримання військової дисципліни й статутів ЗСУ

знання та виконання норм добового харчування (знання норм виходу готових страв)

знання й дотримання принципів дії технологічного обладнання, правил його експлуатування

за потреби - участь у здійсненні заходів для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України

Уточнюється, що потрібно також бути готовим до відряджень.

Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)

Фельдшер

Фельдшера медичного пункту шукають у 243 окремому батальйоні Сил ТрО.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн (із розрахунку виконання завдань та бойових розпоряджень).

Серед обов'язків кандидата на цю посаду варто згадати:

проведення практичних і теоретичних навчальних заходів з тактичної медицини для особового складу

контроль стану здоров'я особового складу

надання первинної медичної допомоги

Вакансія фельдшера (скріншот: work.ua)

Інженер з виготовлення FPV-дронів

Інженера з виготовлення FPV-дронів шукають у 2 Інтернаціональному Легіоні оборони України Сухопутних військ ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 121 000 грн (залежно від того, ходитиме людина на виїзди чи ні).

При цьому кандидат на посаду має володіти англійською та іспанською іноземними мовами, а також мати досвід і необхідні знання для складання, ремонту, обслуговування, підготовки й доопрацювання FPV-дронів і допоміжного обладнання.

Вакансія інженера з виготовлення FPV-дронів (скріншот: work.ua)

Начальник їдальні

Начальника їдальні (військовослужбовця) шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 23 000 грн (залежно від вислуги років).

Людині на цій посаді потрібно буде:

керувати роботою їдальні

розробляти меню-розкладку продуктів та контролювати приготування їжі

забезпечувати виконання санітарних норм та правил

контролювати правильну експлуатацію технологічного устаткування

вміти готувати смачну та калорійну їжу, постійно вдосконалювати кулінарні знання й підвищувати кваліфікації (власну та підлеглих)

знати й дотримуватися правил первинної та теплової обробки продуктів, а також правил технології приготування їжі

вміти розраховувати необхідну кількість продуктів, знати рецептуру страв, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв

Вакансія начальника їдальні (скріншот: work.ua)

Начальник фінансової служби

Начальника фінансової служби шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 26 000 грн (залежно від вислуги років).

До сфери обов'язків потенційного кандидата на посаду входитимуть:

організація роботи фінансової служби частини

ведення матеріального обліку

складання фінансової звітності

проведення звірок та формування звітності за напрямом

участь у проведенні інвентаризації

розрахунок грошового забезпечення, компенсацій

звітність по грошовому забезпеченню

організація виплат військовослужбовцям згідно з чинним законодавством та згідно з наказами

подання заявок на кошти

Вакансія начальника фінансової служби (скріншот: work.ua)

Радіоінженер

Радіоінженера шукають в 412 окремому батальйоні безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 22 000 грн.

Робота людини на цій посаді буде пов'язана з розробкою, модернізацією та технічним обслуговуванням БПАК.

Уточнюється, що потрібно буде:

розробляти, налаштовувати й підтримувати роботу радіоелектронних систем і пристроїв

встановлювати й налагоджувати радіообладнання

аналізувати й вирішувати виникаючі позаштатні ситуації

управляти технічними аспектами проектів R&D тощо

Вакансія радіоінженера (скріншот: work.ua)

Інструктор з вогневої підготовки

Інструктора з вогневої підготовки шукають у 151 навчальному центрі ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 24 000 грн (залежно від вислуги років і без урахування надбавок за дні проведення занять).

При цьому потрібно буде:

проводити інструктажі й навчання військовослужбовців з вогневої підготовки

організовувати й проводити практичні вправи зі стрільби з різних типів зброї, що використовується у піхотних підрозділах

контролювати дотримання заходів безпеки.

виконувати додаткові завдання, пов'язані з підготовкою військовослужбовців

Вакансія інструктора з вогневої підготовки (скріншот: work.ua)