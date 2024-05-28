Кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ: хто потрібен армії та скільки обіцяють платити

Мобілізація в Україні набирає обертів, адже армії потрібні спеціалісти різних профілів. Знайти роботу у ЗСУ можуть як військовозобов'язані цивільні, так і ветерани.
РБК-Україна дослідило різні пропозиції на порталі Work.ua та розповідає про низку актуальних вакансій у ЗСУ, які можуть підійти ветеранам.
Водія шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).
При цьому потенційний кандидат на посаду повинен:
Вакансія водія (скріншот: work.ua)
Старшого офіцера відділення аналізу та обробки даних шукають у контактному пункті ВМС ЗСУ в Одесі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (залежить від строку служби та досвіду роботи).
Людина, що працюватиме на цій посаді, повинна:
Вакансія старшого офіцера (скріншот: work.ua)
Кухаря шукають у 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирі.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн (+ додаткова грошова винагорода).
До обов'язків потенційного робітника входитимуть:
Уточнюється, що потрібно також бути готовим до відряджень.
Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)
Фельдшера медичного пункту шукають у 243 окремому батальйоні Сил ТрО.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн (із розрахунку виконання завдань та бойових розпоряджень).
Серед обов'язків кандидата на цю посаду варто згадати:
Вакансія фельдшера (скріншот: work.ua)
Інженера з виготовлення FPV-дронів шукають у 2 Інтернаціональному Легіоні оборони України Сухопутних військ ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 121 000 грн (залежно від того, ходитиме людина на виїзди чи ні).
При цьому кандидат на посаду має володіти англійською та іспанською іноземними мовами, а також мати досвід і необхідні знання для складання, ремонту, обслуговування, підготовки й доопрацювання FPV-дронів і допоміжного обладнання.
Вакансія інженера з виготовлення FPV-дронів (скріншот: work.ua)
Начальника їдальні (військовослужбовця) шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 23 000 грн (залежно від вислуги років).
Людині на цій посаді потрібно буде:
Вакансія начальника їдальні (скріншот: work.ua)
Начальника фінансової служби шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 26 000 грн (залежно від вислуги років).
До сфери обов'язків потенційного кандидата на посаду входитимуть:
Вакансія начальника фінансової служби (скріншот: work.ua)
Радіоінженера шукають в 412 окремому батальйоні безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 22 000 грн.
Робота людини на цій посаді буде пов'язана з розробкою, модернізацією та технічним обслуговуванням БПАК.
Уточнюється, що потрібно буде:
Вакансія радіоінженера (скріншот: work.ua)
Інструктора з вогневої підготовки шукають у 151 навчальному центрі ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 24 000 грн (залежно від вислуги років і без урахування надбавок за дні проведення занять).
При цьому потрібно буде:
Вакансія інструктора з вогневої підготовки (скріншот: work.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні.
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