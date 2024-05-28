Лучшие вакансии для ветеранов в ВСУ: кто нужен армии и сколько обещают платить

Водитель

Водителя ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).

При этом потенциальный кандидат на должность должен:

добросовестно выполнять приказы командиров

соблюдать военную дисциплину и уставы ВСУ

знать конструкцию имеющегося оборудования, правила эксплуатации и текущего ухода за ним

выполнять обязанности водителя и слесаря при работе с вверенными транспортными средствами и агрегатами

быть готовым к командировкам

при необходимости - участвовать в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины

Вакансия водителя (скриншот: work.ua)

Старший офицер отделения анализа и обработки данных

Старшего офицера отделения анализа и обработки данных ищут в контактном пункте ВМС ВСУ в Одессе.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (зависит от срока службы и опыта работы).

Человек, который будет работать на этой должности, должен:

обеспечивать анализ и обработку данных

сотрудничать с другими отделами и внешними партнерами для обмена информацией и координации действий

Вакансия старшего офицера (скриншот: work.ua)

Повар

Повара ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).

В обязанности потенциального работника будут входить:

добросовестное исполнение приказов командира

соблюдение военной дисциплины и уставов ВСУ

знание и выполнение норм суточного питания (знание норм выхода готовых блюд)

знание и соблюдение принципов действия технологического оборудования, правил его эксплуатации

при необходимости - участие в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины

Уточняется, что нужно также быть готовым к командировкам.

Вакансия повара (скриншот: work.ua)

Фельдшер

Фельдшера медицинского пункта ищут в 243-м отдельном батальоне Сил ТрО.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн (из расчета выполнения задач и боевых распоряжений).

Среди обязанностей кандидата на эту должность следует упомянуть:

проведение практических и теоретических обучающих мероприятий по тактической медицине для личного состава

контроль состояния здоровья личного состава

оказание первичной медицинской помощи

Вакансия фельдшера (скриншот: work.ua)

Инженер по изготовлению FPV-дронов

Инженера по изготовлению FPV-дронов ищут во 2-м Интернациональном Легионе обороны Украины Сухопутных войск ВСУ.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 121 000 грн (в зависимости от того, будет человек ходить на выезды или нет).

При этом кандидат на должность должен владеть английским и испанским иностранными языками, а также иметь опыт и необходимые знания для сборки, ремонта, обслуживания, подготовки и доработки FPV-дронов и вспомогательного оборудования.

Вакансия инженера по изготовлению FPV-дронов (скриншот: work.ua)

Начальник столовой

Начальника столовой (военнослужащего) ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.

Денежное обеспечение - от 23 000 грн (в зависимости от выслуги лет).

Человеку на этом посту потребуется:

управлять работой столовой

разрабатывать меню-раскладку продуктов и контролировать приготовление пищи

обеспечивать выполнение санитарных норм и правил

контролировать правильную эксплуатацию технологического оборудования

уметь готовить вкусную и калорийную пищу, постоянно совершенствовать кулинарные знания и повышать квалификации (свои и подчиненных)

знать и соблюдать правила первичной и тепловой обработки продуктов, а также правила технологии приготовления пищи

уметь рассчитывать необходимое количество продуктов, знать рецептуру блюд, правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд

Вакансия начальника столовой (скриншот: work.ua)

Начальник финансовой службы

Начальника финансовой службы ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.

Денежное обеспечение - от 26 000 грн (в зависимости от выслуги лет).

В сферу обязанностей потенциального кандидата на должность будут входить:

организация работы финансовой службы части

ведение материального учета

составление финансовой отчетности

проведение сверок и формирование отчетности по направлению

участие в проведении инвентаризации

расчет денежного довольствия, компенсаций

отчетность по денежному обеспечению

организация выплат военнослужащим согласно действующему законодательству и приказам

подача заявок на средства

Вакансия начальника финансовой службы (скриншот: work.ua)

Радиоинженер

Радиоинженера ищут в 412-м отдельном батальоне беспилотных систем 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба ВСУ.

Денежное обеспечение - от 22 000 грн.

Работа человека в этой должности будет связана с разработкой, модернизацией и техническим обслуживанием БПАК.

Уточняется, что нужно будет:

разрабатывать, настраивать и поддерживать работу радиоэлектронных систем и устройств

устанавливать и настраивать радиооборудование

анализировать и разрешать возникающие внештатные ситуации

управлять техническими аспектами проектов R&D и т.п.

Вакансия радиоинженера (скриншот: work.ua)

Инструктор по огневой подготовке

Инструктора по огневой подготовке ищут в 151 учебном центре ВСУ.

Денежное обеспечение - от 24 000 грн (в зависимости от выслуги лет и без учета надбавок за дни проведения занятий).

При этом нужно будет:

проводить инструктажи и обучение военнослужащих по огневой подготовке

организовывать и проводить практические упражнения по стрельбе из разных типов оружия, используемого в пехотных подразделениях

контролировать соблюдение мер безопасности.

выполнять дополнительные задания, связанные с подготовкой военнослужащих

Вакансия инструктора по огневой подготовке (скриншот: work.ua)