Лучшие вакансии для ветеранов в ВСУ: кто нужен армии и сколько обещают платить

Мобилизация в Украине набирает обороты, ведь армии нужны специалисты разных профилей. Найти работу в ВСУ могут как военнообязанные гражданские, так и ветераны.
РБК-Украина исследовало разные предложения на портале Work.ua и рассказывает о ряде актуальных вакансий в ВСУ, которые могут подойти ветеранам.
Водителя ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).
При этом потенциальный кандидат на должность должен:
Вакансия водителя (скриншот: work.ua)
Старшего офицера отделения анализа и обработки данных ищут в контактном пункте ВМС ВСУ в Одессе.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (зависит от срока службы и опыта работы).
Человек, который будет работать на этой должности, должен:
Вакансия старшего офицера (скриншот: work.ua)
Повара ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).
В обязанности потенциального работника будут входить:
Уточняется, что нужно также быть готовым к командировкам.
Вакансия повара (скриншот: work.ua)
Фельдшера медицинского пункта ищут в 243-м отдельном батальоне Сил ТрО.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн (из расчета выполнения задач и боевых распоряжений).
Среди обязанностей кандидата на эту должность следует упомянуть:
Вакансия фельдшера (скриншот: work.ua)
Инженера по изготовлению FPV-дронов ищут во 2-м Интернациональном Легионе обороны Украины Сухопутных войск ВСУ.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 121 000 грн (в зависимости от того, будет человек ходить на выезды или нет).
При этом кандидат на должность должен владеть английским и испанским иностранными языками, а также иметь опыт и необходимые знания для сборки, ремонта, обслуживания, подготовки и доработки FPV-дронов и вспомогательного оборудования.
Вакансия инженера по изготовлению FPV-дронов (скриншот: work.ua)
Начальника столовой (военнослужащего) ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.
Денежное обеспечение - от 23 000 грн (в зависимости от выслуги лет).
Человеку на этом посту потребуется:
Вакансия начальника столовой (скриншот: work.ua)
Начальника финансовой службы ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.
Денежное обеспечение - от 26 000 грн (в зависимости от выслуги лет).
В сферу обязанностей потенциального кандидата на должность будут входить:
Вакансия начальника финансовой службы (скриншот: work.ua)
Радиоинженера ищут в 412-м отдельном батальоне беспилотных систем 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба ВСУ.
Денежное обеспечение - от 22 000 грн.
Работа человека в этой должности будет связана с разработкой, модернизацией и техническим обслуживанием БПАК.
Уточняется, что нужно будет:
Вакансия радиоинженера (скриншот: work.ua)
Инструктора по огневой подготовке ищут в 151 учебном центре ВСУ.
Денежное обеспечение - от 24 000 грн (в зависимости от выслуги лет и без учета надбавок за дни проведения занятий).
При этом нужно будет:
Вакансия инструктора по огневой подготовке (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны.
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