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Лучшие вакансии для ветеранов в ВСУ: кто нужен армии и сколько обещают платить

Работу в ВСУ может найти каждый желающий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Мобилизация в Украине набирает обороты, ведь армии нужны специалисты разных профилей. Найти работу в ВСУ могут как военнообязанные гражданские, так и ветераны.

РБК-Украина исследовало разные предложения на портале Work.ua и рассказывает о ряде актуальных вакансий в ВСУ, которые могут подойти ветеранам.

Водитель

Водителя ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).

При этом потенциальный кандидат на должность должен:

  • добросовестно выполнять приказы командиров
  • соблюдать военную дисциплину и уставы ВСУ
  • знать конструкцию имеющегося оборудования, правила эксплуатации и текущего ухода за ним
  • выполнять обязанности водителя и слесаря при работе с вверенными транспортными средствами и агрегатами
  • быть готовым к командировкам
  • при необходимости - участвовать в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины

Вакансия водителя (скриншот: work.ua)

Старший офицер отделения анализа и обработки данных

Старшего офицера отделения анализа и обработки данных ищут в контактном пункте ВМС ВСУ в Одессе.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (зависит от срока службы и опыта работы).

Человек, который будет работать на этой должности, должен:

  • обеспечивать анализ и обработку данных
  • сотрудничать с другими отделами и внешними партнерами для обмена информацией и координации действий

Вакансия старшего офицера (скриншот: work.ua)

Повар

Повара ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).

В обязанности потенциального работника будут входить:

  • добросовестное исполнение приказов командира
  • соблюдение военной дисциплины и уставов ВСУ
  • знание и выполнение норм суточного питания (знание норм выхода готовых блюд)
  • знание и соблюдение принципов действия технологического оборудования, правил его эксплуатации
  • при необходимости - участие в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины

Уточняется, что нужно также быть готовым к командировкам.

Вакансия повара (скриншот: work.ua)

Фельдшер

Фельдшера медицинского пункта ищут в 243-м отдельном батальоне Сил ТрО.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн (из расчета выполнения задач и боевых распоряжений).

Среди обязанностей кандидата на эту должность следует упомянуть:

  • проведение практических и теоретических обучающих мероприятий по тактической медицине для личного состава
  • контроль состояния здоровья личного состава
  • оказание первичной медицинской помощи

Вакансия фельдшера (скриншот: work.ua)

Инженер по изготовлению FPV-дронов

Инженера по изготовлению FPV-дронов ищут во 2-м Интернациональном Легионе обороны Украины Сухопутных войск ВСУ.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 121 000 грн (в зависимости от того, будет человек ходить на выезды или нет).

При этом кандидат на должность должен владеть английским и испанским иностранными языками, а также иметь опыт и необходимые знания для сборки, ремонта, обслуживания, подготовки и доработки FPV-дронов и вспомогательного оборудования.

Вакансия инженера по изготовлению FPV-дронов (скриншот: work.ua)

Начальник столовой

Начальника столовой (военнослужащего) ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.

Денежное обеспечение - от 23 000 грн (в зависимости от выслуги лет).

Человеку на этом посту потребуется:

  • управлять работой столовой
  • разрабатывать меню-раскладку продуктов и контролировать приготовление пищи
  • обеспечивать выполнение санитарных норм и правил
  • контролировать правильную эксплуатацию технологического оборудования
  • уметь готовить вкусную и калорийную пищу, постоянно совершенствовать кулинарные знания и повышать квалификации (свои и подчиненных)
  • знать и соблюдать правила первичной и тепловой обработки продуктов, а также правила технологии приготовления пищи
  • уметь рассчитывать необходимое количество продуктов, знать рецептуру блюд, правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд

Вакансия начальника столовой (скриншот: work.ua)

Начальник финансовой службы

Начальника финансовой службы ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.

Денежное обеспечение - от 26 000 грн (в зависимости от выслуги лет).

В сферу обязанностей потенциального кандидата на должность будут входить:

  • организация работы финансовой службы части
  • ведение материального учета
  • составление финансовой отчетности
  • проведение сверок и формирование отчетности по направлению
  • участие в проведении инвентаризации
  • расчет денежного довольствия, компенсаций
  • отчетность по денежному обеспечению
  • организация выплат военнослужащим согласно действующему законодательству и приказам
  • подача заявок на средства

Вакансия начальника финансовой службы (скриншот: work.ua)

Радиоинженер

Радиоинженера ищут в 412-м отдельном батальоне беспилотных систем 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба ВСУ.

Денежное обеспечение - от 22 000 грн.

Работа человека в этой должности будет связана с разработкой, модернизацией и техническим обслуживанием БПАК.

Уточняется, что нужно будет:

  • разрабатывать, настраивать и поддерживать работу радиоэлектронных систем и устройств
  • устанавливать и настраивать радиооборудование
  • анализировать и разрешать возникающие внештатные ситуации
  • управлять техническими аспектами проектов R&D и т.п.

Вакансия радиоинженера (скриншот: work.ua)

Инструктор по огневой подготовке

Инструктора по огневой подготовке ищут в 151 учебном центре ВСУ.

Денежное обеспечение - от 24 000 грн (в зависимости от выслуги лет и без учета надбавок за дни проведения занятий).

При этом нужно будет:

  • проводить инструктажи и обучение военнослужащих по огневой подготовке
  • организовывать и проводить практические упражнения по стрельбе из разных типов оружия, используемого в пехотных подразделениях
  • контролировать соблюдение мер безопасности.
  • выполнять дополнительные задания, связанные с подготовкой военнослужащих

Вакансия инструктора по огневой подготовке (скриншот: work.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны.

Читайте также о ряде новых вакансий для военнообязанных от Минобороны.

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