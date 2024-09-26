Лучше, чем кабы. Эксперт назвал преимущества бомб JSOW, которые получит Украина

Авиабомбы JSOW, которые получит Украина, это крылатые бомбы. Однако более "умные", чем российские и более ценные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета (НАУ) Валерия Романенко.

Романенко отметил, что авиабомбы JSOW в общих чертах можно назвать ответом российским КАБам.

"Хотя они имеют стандартный калибр, а у россиян большое количество разных КАБов. JSOW - это крылатые бомбы, более "умные", чем российские. Но также более сложные и очень дорогие, стоимость доходит до 500 тысяч долларов. Если сравнить с JDAM-ER (уже используются украинской авиацией, - ред.), то у них меньшая дальность, но в 10 раз выше стоимость.

Следует отметить, что аналитики украинского портала Defense Express также считают передачу AGM-154 JSOW удивительным решением, хотя боеприпасы и интегрированы под F-16.

Дело в том, что максимальная дальность действия достигается при высотном полете, но украинская авиация ограничена в этом плане из-за преимуществ России в самолетах и высокой плотности дальнобойных ЗРК. По этой причине все украинские планирующие бомбы используются с малых высот.

Преимущества AGM-154 JSOW

Несмотря на вышеперечисленные минусы, стоит упомянуть и об основных плюсах данной бомбы. Романенко отметил, что их есть сразу несколько.

"Во-первых, они более устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, а сейчас россияне пытаются все глушить РЕБом: JDAM-ER, боеприпасы HIMARS и все остальное. Во-вторых, у них может быть кассетная боевая часть, к тому же с боеприпасами, которые совмещают кумулятивное и осколочное действие. Если ударить таким по аэродрому, то самолеты уже нельзя будет восстановить. Кумулятивная струя пробивает самолет насквозь.

Заметим, что к достоинствам стоит отнести и технологию малозаметности, но на этом преимущества скорее заканчиваются, поскольку многое перекрывает высокая стоимость.